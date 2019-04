Brexit, Barnier: vogliamo dare tutte le ultime chance a Londra

"Vogliamo dare al Regno Unito tutte le ultime chance per riuscire" in un divorzio ordinato. Lo ha affermato il capo negoziatore della Ue per la Brexit Michel Barnier. "Al vertice di mercoledì, da Theresa May ci aspettiamo una timeline, di come intende andare avanti", ha spiegato Barnier, sottolineando che "l'elemento nuovo" portatore di "attesa e speranza", è il negoziato della premier britannica con i Laburisti.