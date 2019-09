Brexit, Barnier: "Nessuna ragione per essere ottimista"

Il negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, parlando ai gruppi politici del Parlamento europeo ha detto di non avere "alcuna ragione di essere ottimista" sulle possibilità di raggiungere prima di metà ottobre un accordo con Londra per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. "Vedremo nelle prossime settimane se i britannici saranno in grado di farci delle proposte concrete per iscritto che saranno giuridicamente operative", ha spiegato.