Brexit, Barnier: "Il rischio no deal non è ancora stato scongiurato"

Il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier ritiene che "il rischio di un no deal sia ancora presente" e avverte: "Potrebbe materializzarsi alla fine di gennaio se l'accordo di recesso non sarà ratificato o alla fine del 2020 in caso di assenza di accordo sulle relazioni future". Barnier lo ha detto alla Plenaria del Comitato economico e sociale europeo facendo il punto sui negoziati in corso.