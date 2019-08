Brexit, Barner (Ue): "Esamineremo proposte concrete del Regno Unito"

Il negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha spiegato che per l'Unione "il 'Withdrawal agreement' (l'accordo raggiunto tra Bruxelles e l'ex premier Theresa May) è il migliore possibile, basato sulle linee britanniche". Tuttavia, ha aggiunto, l'Ue "è pronta ad esaminare proposte del Regno Unito che siano realistiche, operative e compatibili con i nostri principi. L'Ue vuole un'uscita ordinata, ma è pronta per ogni evenienza".