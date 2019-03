Brexit, ambasciatore Gb: "I diritti degli italiani saranno protetti"

"Voglio rassicurare gli italiani sul fatto che, qualunque cosa accada, i loro diritti saranno protetti, come quelli dei cittadini britannici in Italia, e che continueranno ad essere i benvenuti nel nostro Paese". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, parlando della Brexit. "Siamo comunque consapevoli di come il voto per l'uscita dall'Ue sia stato per molti causa di incertezza e preoccupazioni", ha aggiunto.