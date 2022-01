Breton: "Nucleare essenziale per obiettivi climatici Ue"

Ansa

"Non c'è modo per l'Europa di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette nel 2050 senza usare l'energia nucleare". Lo ha detto il commissario europeo al Mercato unico, Thierry Breton, tornando a chiedere massicci investimenti nel nucleare, pari a "500 miliardi di euro" da qui al 2050 "per le centrali di nuova generazione", mentre "quelle già esistenti richiederanno circa 50 miliardi di euro di investimenti entro il 2030".