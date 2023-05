Brasile, scompare il campo "sesso" dalla nuova carta d'identità

Il governo brasiliano cambierà la Carta d'identità nazionale (Cin) per renderla "più inclusiva e rappresentativa".

Il nuovo documento non farà più distinzione tra denominazione sociale e denominazione anagrafica; d'ora in poi conterrà solo il nome con cui la persona si dichiara nell'atto di emissione. La carta d'identità, inoltre, verrà stampata senza il campo sesso. Il decreto che regolerà l'emissione del documento di riconoscimento con le modifiche, chieste dal ministero dei Diritti Umani e della Cittadinanza, dovrebbe essere pubblicato a fine giugno. L'obiettivo è promuovere maggiore cittadinanza e rispetto per le persone Lgbt.