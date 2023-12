Brasile, taglia pene al marito e lo getta nel wc per vendetta

Aveva scoperto il tradimento con la nipote 15enne. Ha buttato l'organo per non farglielo reimpiantare

Tgcom24

"Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito", ha detto la donna, presentandosi in questura insieme al fratello, come trascritto nel verbale di polizia. Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale. Il suo stato di salute non è stato reso noto.

Aveva scoperto il tradimento con sua nipote 15enne Il caso è avvenuto a casa della coppia. La donna ha raccontato di essere stata informata che, nel giorno del suo compleanno, suo marito l'aveva tradita con la nipote, un'adolescente di 15 anni. Per vendetta, ha affermato di aver eccitato il marito e di avergli legato le mani con le mutandine durante il rapporto sessuale. Quindi ha tagliato il pene dell'uomo con un rasoio, fotografato l'organo con il cellulare, per poi gettarlo nel wc e tirare lo sciacquone, con l'intenzione che l'organo non venisse reimpiantato.

Il fratello della donna, che vive vicino alla residenza della coppia, ha sentito l'uomo gridare aiuto e lo ha portato al pronto soccorso di Cerejeiras per cure mediche. La donna è stata interrogata e rilasciata perché si è presentata spontaneamente alle forze dell'ordine. Il caso è stato registrato presso la stazione di polizia di Atibaia come tentato omicidio.