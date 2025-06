Brasile, scoperto un enorme giacimento di terre rare

L'avvio dell'estrazione di terre rare dalla gigantesca riserva scoperta nella caldera di un antico vulcano estinto nello Stato di Minas Gerais potrebbe trasformare il Brasile in un protagonista chiave della transizione energetica globale. Per il geologo Álvaro Fochi, la composizione alcalina della roccia rende il sito "il più grande e migliore giacimento del mondo". Con circa 21 milioni di tonnellate di riserve stimate, il 23% del totale mondiale, il Paese è già secondo solo alla Cina per quantità di questi minerali strategici, fondamentali per tecnologie come auto elettriche, turbine eoliche e semiconduttori.