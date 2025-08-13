Logo Tgcom24
Salta in aria una fabbrica di esplosivi in Brasile: ci sono morti

13 Ago 2025 - 00:38
Una violenta deflagrazione è avvenuta in una fabbrica di esplosivi per il settore minerario della Enaex Brasil, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile. Sul luogo dell'esplosione è visibile solo un enorme cratere, nessuna struttura è rimasta in piedi. L'assessore alla Pubblica sicurezza di Curitiba, Hudson Teixeira, ha confermato la presenza di vittime. "Ci sono morti", ha detto ai media locali. L'onda d'urto ha danneggiato abitazioni e attività commerciali nel raggio di alcune centinaia di metri.

brasile

