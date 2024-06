Brasile, a Rio istituito un sistema di allerta per le ondate di calore

Il municipio di Rio de Janeiro, in Brasile, ha istituito sistema di allerta relativo alle ondate di calore intenso che potrebbero abbattersi sulla metropoli. Nei giorni di caldo estremo è prevista la sospensione di eventi pubblici e servizi. L'idea, tradotta in pratica dal sindaco Eduardo Paes e dall'assessore alla Sanita' Daniel Soranz, è nata dopo la morte di una fan della cantante statunitense Taylor Swift nel corso di un concerto lo scorso novembre in cui a Rio si registravano temperature record.