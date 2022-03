Brasile, presidente Bolsonaro ricoverato per un malore

Jair Bolsonaro è stato ricoverato ieri in un ospedale militare a Brasilia per accertamenti medici dopo un malore.

Il presidente brasiliano soffre delle conseguenze dell'accoltellamento subito nel 2018 durante la campagna elettorale, spiega uno dei suoi figli, il senatore Flavio Bolsonaro: "Le conseguenze del tentato omicidio continuano a causare problemi di salute a mio padre". "Ma il male non ha mai vinto e non vincerà mai sul bene", ha aggiunto, chiedendo di pregare per suo padre.