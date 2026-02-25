Brasile, le piogge torrenziali mettono in ginocchio il Paese: almeno 30 morti

Il sud-est del Brasile è devastato da piogge torrenziali che hanno provocato gravi inondazioni e frane. Al momento si registrano almeno 30 morti, decine di dispersi e circa 500 persone evacuate dalle aree più a rischio. Le autorità hanno invitato i residenti a mantenersi lontani dalle zone collinari e dai quartieri soggetti a smottamenti. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato sui social: "Le forze di sicurezza stanno lavorando per soccorrere e fornire assistenza immediata alle persone colpite dalle piogge".