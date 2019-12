Brasile, pioggia di polemiche per il Gesù gay di Netflix

Sta facendo discutere e suscitando un mare di polemiche in Brasile il film Netflix "A Primeira Tentação de Cristo" ("La prima tentazione di Cristo"), insolita e ironica revisione della vita di Gesù. Contro la pellicola, in cui il figlio di Dio viene raccontato come totalmente disinteressato a diffondere la parola del Padre e innamorato del fidanzato Orlando, su Change.org sono state già raccolte più di un milione e 300mila firme.