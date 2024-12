Piccolo aereo si schianta nel sud del Brasile, almeno 10 morti

Tragedia in Brasile: un piccolo aereo si è schiantato nel centro della città di Gramado, nel Rio Grande do Sul, provocando almeno 10 morti. Il capitano dei vigili del fuoco, Pedro Henrique Costa, ha detto a Rádio Gaúcha che l'aereo era un bimotore turboelica e, quando è caduto, ha colpito un edificio, una casa, un negozio di mobili e i rottami sono caduti su una locanda. Almeno 15 persone che si trovavano a terra sono state portate negli ospedali della regione, la maggior parte per inalazione di fumo.