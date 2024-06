Distrutti dal fuoco 500mila ettari nel Pantanal brasiliano

Allarme per il moltiplicarsi degli incendi nel Pantanal brasiliano, uno dei biomi più ricchi di diversità della Terra, dove fra gennaio e giugno di quest'anno sono andati distrutti dalle fiamme 517mila ettari di vegetazione. Secondo i dati del Programma "Queimadas" dell'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe) brasiliano, gli incendi si sono nuovamente aggravati negli ultimi giorni nei due Stati (Mato Grossso e Mato Grosso do Sul) in cui si estende il Pantanal, dove fra il 19 e il 20 giugno le fiamme hanno attaccato circa 13mila ettari di terreno.