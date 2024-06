Brasile, ondata di violenza provoca 12 morti in poche ore

Lo Stato brasiliano di Ceará è stato attraversato da un'ondata di violenza, che ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre dieci in meno di 24 ore. Gli ultimi due agguati in ordine sono stati registrati nella capitale Fortaleza, dove una donna e un bambino di 10 anni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre assistevano a una partita di calcio amatoriale. I criminali sono passati a forte velocità a bordo di un'auto aprendo il fuoco con diversi fucili: nove ragazzi tra gli 8 e i 16 anni sono rimasti feriti. A Mondubim, sei sicari in sella a tre motociclette hanno fatto irruzione in una pizzeria esplodendo un numero imprecisato di colpi. A morire sono stati un addetto alle consegne a domicilio e un cliente.