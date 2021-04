Brasile, nuova vittoria di Lula alla Corte suprema

-afp

La Corte suprema brasiliana ha votato a maggioranza in favore di un ricorso presentato dai legali dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva per mantenere la censura nei confronti dell'ex giudice Sergio Moro, accusato di aver agito in maniera non imparziale nei confronti dell'ex presidente. A favore del ricorso della difesa si sono espressi 6 degli 11 giudici supremi. Lula ha riacquistato i diritti politici e ora si prepara alle elezioni del 2022.