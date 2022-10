Brasile, Lula paragona Bolsonaro ai governi di Italia e Ungheria

In Brasile il leader di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, ha paragonato il presidente Jair Bolsonaro alla destra di Italia e Ungheria.

I due sono in corsa al ballottaggio per la carica più alta dello Stato. "Abbiamo visto cosa è successo in Italia - ha detto Lula a un incontro elettorale con centinaia di religiosi -. L'estrema destra a guida fascista ha vinto le elezioni. Sappiamo cosa succede in Ungheria. La famiglia dell'attuale presidente Bolsonaro rappresenta questo segmento arrabbiato della destra internazionale".