Brasile, l'ex presidente Bolsonaro è tornato in carcere

L'ex presidente nuovamente dietro le sbarre dopo l'operazione chirurgica per una doppia ernia
© Afp
L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato in carcere dopo avere lasciato un ospedale nella capitale Brasilia giovedì, una settimana dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per una doppia ernia. Un'auto ha portato l'ex leader alla sede della polizia federale, dove sta scontando una condanna a 27 anni per aver guidato un colpo di stato volto a mantenerlo in carica. L'ospedale DF Star ha confermato che Bolsonaro è stato dimesso dopo alcuni altri interventi medici minori, eseguiti senza complicazioni, a seguito dell'intervento per le ernie.
La Corte Suprema del Brasile aveva approvato la scarcerazione dell'ex presidente, che ha governato dal 2019 al 2022, per sottoporsi all'intervento. Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, che ha condannato Bolsonaro al carcere, ha tuttavia respinto la richiesta dell'ex presidente di essere messo agli arresti domiciliari dopo le dimissioni dall'ospedale. Bolsonaro ha subito diversi altri interventi medici da quando è stato
accoltellato all'addome durante un comizio elettorale nel 2018.