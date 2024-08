Brasile in fiamme, oltre 2mila roghi in 48 ore nello Stato di San Paolo

È allerta massima in Brasile, nello Stato di San Paolo dove, nelle ultime 48 ore, l'istituto nazionale della ricerca spaziale ha registrato almeno 2.316 incendi forestali. In seguito ai roghi che sono divampati, le autorità di 34 città hanno dichiarato "lo stato di attenzione", mentre il governatore Tarcisio de Freitas ha istituito un'unità di crisi per affrontare l'emergenza causata dalla prolungata siccità e da un'ondata di calore che ha spinto la temperatura oltre i 30 gradi, fino a 10 gradi sopra la media del periodo.