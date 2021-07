Brasile, il presidente Bolsonaro dimesso dall'ospedale dopo 4 giorni

Afp

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato l'ospedale di San Paolo dove era stato ricoverato per per un'ostruzione intestinale. "Mi sono dovuto mettere a dieta, ho fatto la cosa giusta - ha spiegato Bolsonaro -. Spero tra qualche giorno di poter mangiare una costata di manzo". Il presidente, 66 anni, era stato ricoverato mercoledì "per curare un caso di sub-ostruzione intestinale".