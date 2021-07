Ansa

Lo stato di salute di Jair Bolsonaro sta evolvendo "in modo soddisfacente". Lo comunica l'ospedale di San Paolo dove il presidente del Brasile era stato trasferito il giorno prima per ostruzione intestinale. Per il momento nessuna data di uscita è ancora prevista per il capo di Stato brasiliano, che ha parlato in diretta tv dal suo letto d'ospedale. Bolsonaro, era stato ricoverato d'urgenza durante la notte tra martedì a mercoledì a Brasilia.