Brasile, golpisti a scuola di democrazia e senza social

In Brasile i sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro che hanno partecipato all'attacco alle istituzioni dello Stato a Brasilia l'8 gennaio dovranno andare a scuola di democrazia e non potranno più usare i social.

Ad annunciarlo è stata la Procura Generale del Brasile dopo aver accettato i primi 10 patteggiamenti con persone imputate di "incitamento al colpo di Stato" per aver partecipato ai fatti di gennaio. Gli imputati si sono anche impegnati ad adempiere obblighi come pagare una multa e fornire servizi alla comunità in cambio della sospensione della pena.