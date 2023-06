Brasile, nel 2022 perso il 15% delle foreste tropicali nazionale

La distruzione delle foreste tropicali in tutto il mondo è aumentata del 10 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente.

In questo contesto il Brasile ha perso il 15% di foreste tropicali nell'ultimo anno. E' quanto riferisce uno studio pubblicato dall'Ong Global Forest watch. In Brasile, l'area distrutta è stata di 4,1 milioni di ettari, che equivale alla perdita di 11 campi di calcio al minuto. La sola distruzione forestale, calcola Gfw, ha prodotto 2,7 gigatonnellate di emissioni di anidride carbonica, che è simile al totale delle emissioni in un anno dell'India. Si tratta della maggiore perdita forestale non legata agli incendi dal 2005.