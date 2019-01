Brasile, Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente ha spiegato che il Brasile affronterà "un periodo di grandi sfide", ma "se sapremo ascoltare il popolo riusciremo a raggiungere gli obiettivi". Perché si tratta anche di un periodo di "grande speranza". Bolsonaro ha poii ringraziato "Dio per essere vivo" dopo l'accoltellamento subito in campagna elettorale, così come i medici che lo hanno curato. Inoltre, ha detto di "tornare con umiltà come presidente nel luogo dove per 28 anni ha lavorato come deputato", e si è detto "rafforzato, emozionato e grato a Dio e ai brasiliani che gli hanno affidato la missione".



"Abbiamo creato la nostra équipe con una forma tecnica - ha proseguito - senza l'inclinazione politica che ha trasformato lo Stato in inefficiente e corrotto. Realizzeremo riforme strutturali, che saranno essenziali per la salute economica e la sostenibilità dei conti pubblici. Dobbiamo creare un circolo virtuoso e aprire i nostri mercati al commercio internazionale".



Bolsonaro ha quindi garantito che "uniremo il popolo, valorizzeremo la famiglia e le nostre tradizioni giudaico-cristiane, rispetteremo le religioni, combatteremo l'ideologia di genere. Il Brasile tornerà a essere un Paese libero dalle catene ideologiche. Prometto di impegnarmi a costruire una società senza discriminazioni o divisioni".



Il presidente ha infine fatto appello ai parlamentari perché lo aiutino a "liberare definitivamente" il Paese "da criminalità, corruzione, irresponsabilità economica e giogo ideologico". E per farlo è necessario rompere "con pratiche nefaste", mentre "siamo nella più grave crisi etica e morale della storia". Alla fine, ha chiuso con uno slogan: "Il Brasile prima di tutto, Dio prima di tutto".