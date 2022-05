Brasile, Bolsonaro licenzia presidente colosso petrolifero Petrobras

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha licenziato il capo del gigante petrolifero Petrobras, Josè Mauro Coelho, nominato solo 40 giorni fa.

Lo ha annunciato il ministero delle Miniere e dell'energia. Coelho è stato il terzo presidente del gruppo in poco più di un anno. Senza specificare i motivi del licenziamento, il governo lo ha ringraziato per il lavoro svolto pur sottolineando che "il Brasile sta attraversando un momento difficile per gli effetti dell'estrema volatilità degli idrocarburi sui mercati internazionali"