Brasile, Bolsonaro: "Le elezioni si terranno in spirito democratico"

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, incontrando il presidente americano Joe Biden, si è detto sicuro che il suo Paese andrà al voto in spirito democratico.

"Quest'anno ci sono le elezioni in Brasile e vogliamo che siano chiare e affidabili in modo che non ci siano dubbi sui risultati - ha affermato -. Sono sicuro che si terranno in uno spirito democratico. Io sono stato eletto da una democrazia e sono sicuro che quando lascerò il governo sarà in modo democratico".