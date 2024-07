Brasile, la polizia accusa Bolsonaro di peculato e riciclaggio

Per la polizia federale del Brasile l'ex presidente Jair Bolsonaro e dieci suoi collaboratori sono colpevoli di associazione per delinquere, peculato, appropriazione indebita di beni pubblici e riciclaggio di denaro. Tra i coinvolti figurano anche l'ex aiutante di campo Mauro Cid, l'ex ministro dell'Energia Bento Albuquerque e gli avvocati di famiglia Fabio Wajngarten e Frederick Wassef. L'incriminazione per l'ex Capo dello Stato è legata al caso dei gioielli del valore di diversi milioni di euro, donati del governo dell'Arabia Saudita a Bolsonaro nel corso di visite di stato. Questi gioielli sarebbero stati fatti entrare nel Paese senza comunicarlo alle autorità doganali, acquisiti illegalmente al patrimonio personale e rivenduti su internet e in banchi dei pegni negli Stati Uniti.