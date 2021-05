Brasile, blitz della polizia in una favela di Rio: almeno 25 morti

L'operazione nella baraccopoli, con il dispiegamento di 200 agenti, supportati da veicoli blindati e due elicotteri, era stata autorizzata nell'ambito di indagini sul reclutamento di bambini e adolescenti per lo spaccio da parte della gang che controlla la regione, ha riferito il sito del quotidiano O Dia.

In poche ore, Jacarezinho è diventato un campo di battaglia urbano, con scene da "guerra in Iraq", ha detto un testimone. Il confronto a fuoco si è poi spostato nella stazione di Triagem, occupata dalle forze dell'ordine, insieme ad altre stazioni vicine, per ostacolare la fuga dei trafficanti. Nell'occasione sono rimasti feriti anche due passeggeri della metropolitana.