Brasile, blitz contro gang armata: polizia uccide 25 persone

La polizia brasiliana ha ucciso almeno 25 persone in un'operazione contro una banda criminale armata, segnando un'escalation nella lotta in corso nel Paese contro gruppi criminali che organizzano rapine in banca nel sud del Brasile. Lo riportano i media locali. Le autorità hanno affermato di aver avviato l'operazione dopo aver appreso che il gruppo stava pianificando un'altra rapina in banca nella città di Varginha, nello stato di Minas Gerais.