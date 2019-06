Brasile, bambini in cerca di famiglia adottiva sfilano in un centro commerciale: polemiche

Sulla passerella allestita dentro un centro commerciale di Cuiabá, in Brasile, hanno sfilato bambini e ragazzi orfani, dai 4 ai 17 anni, davanti a un pubblico di potenziali genitori adottivi. L'iniziativa sta dividendo il paese per il trattamento riservato ai minori usati come animali domestici o scihavi all'asta, come riportano diverse testate locali. Il candidato alle presidenziali Guillermo Boulos ha descritto l’iniziativa come “incredibile perversità” e con “effetti devastanti”.

“Una sfilata che sembra una vecchia fiera degli schiavi, dove i signori guardavano i denti degli africani e ne verificavano la corporatura robusta per poi negoziarne il prezzo”, ha commentato l’avvocato Eduardo Mahlon, che ha poi ricordato come - dopo la precedente edizione della sfilata, nel 2016 - solo due adolescenti avrebbero trovato una famiglia.



Una ex deputata, Manuela d’Avila, ha condannato l'esposizione dei bambini in passerella: "Sono pieni di sogni e desideri, in cerca di approvazione dopo la sfilata; come se per amare un bambino dovessimo ammirarli fisicamente". La Commissione per i bambini e i giovani che ha organizzato l’evento, invece difende la sfilata. La presidente La Ramalho ha detto che questa iniziativa servirebbe ai potenziali genitori adottivi “per incontrare i bambini”, “per avere più informazioni sull’adozione” e ai bambini “per avere un giorno diverso, in cui saranno acconciarsi, vestirsi e curare il make-up per la sfilata”.



Prima di calcare il palco, i piccoli sono stati pettinati e abbigliati ad hoc da professionisti del settore estetico, sostenuti da negozi e brand per l'infanzia che hanno fornito a titolo promozionale i capi d’abbigliamento e gli altri accessori per la sfilata. Nonostante queste implicazioni commerciali, l’evento era stato autorizzato dal Giudice minorile Gleide Bispo Santos e avrebbe ottenuto il sostegno della Commissione per l’infanzia e la gioventù della OAB nel Mato Grosso.