Brasile, Alta Corte nega la scarcerazione provvisoria di Lula

La seconda camera del Tribunale Supremo Federale (Stf) brasiliano ha respinto la proposta di scarcerare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva in attesa di una decisione sul ricorso presentato dai suoi avvocati, che chiedono l'annullamento del processo nel quale è stato trovato colpevole di corruzione e riciclaggio. Per i legali di Lula, il magistrato che lo ha condannato in primo grado, ha dimostrato di non essere imparziale.