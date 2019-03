Brasile, allarme febbre dengue: 29 morti in 2 mesi a San Paolo

E' allarme nello stato di San Paolo, in Brasile, per la febbre dengue. Il numero di vittime dovute alla malattia infettiva tropicale, infatti, è aumentato di quasi il mille percento: secondo le autorità sanitarie, nei primi due mesi dell'anno ci sono stati già 29 decessi, contro i tre registrati nello stesso periodo del 2018. Sono in totale 36.791 le persone colpite dall'epidemia da inizio 2019 mentre altri 16 casi sono "sotto osservazione".