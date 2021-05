Bozza G7, accuse alla Cina sugli Uiguri e Hong Kong

Ansa

I ministri degli Esteri dei G7 denunciano nella bozza finale della riunione a Londra "le violazioni dei diritti umani e gli abusi" imputati alla Cina contro gli Uiguri musulmani dello Xinjiang e in Tibet, così come gli atti recenti che "erodono gli elementi democratici del sistema elettorale a Hong Kong". I ministri appoggiano, inoltre, la richiesta di accesso dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani nello Xinjiang.