Bosnia-Erzegovina, l'Ue verso la concessione dello status di candidato

La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo di concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione.

Lo Stato balcanico dovrà comunque soddisfare una serie di condizioni per poter passare alla fase successiva, che prevede l'apertura dei negoziati di adesione. "Il nuovo contesto mette in forte evidenza l'importanza dell'allargamento dell'Ue, poiché assume un nuovo significato geopolitico con grandi implicazioni per la regione", evidenzia l'Alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell.