Bosnia, 42 anni di carcere per il triplice omicidio in una scuola

Il Tribunale cantonale di Bihać, nel nordovest della Bosnia-Erzegovina, ha condannato a 42 anni di carcere Mehemed Vukalić per un triplice omicidio, avvenuto nell'agosto dello scorso anno, all'interno di una scuola superiore. Secondo le ricostruzioni presentate in aula, Vukalić aveva ucciso il preside Nijaz Halilović, la segretaria Nisveta Kljunić e l'insegnante di inglese Gordana Midžan utilizzando un fucile automatico nei locali di un istituto superiore di Sanski Most. Il processo, iniziato il 10 gennaio, ha previsto l'audizione di numerosi testimoni e approfonditi esami di materiale affidati a periti.