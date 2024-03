Bosnia, pianificava un attacco terroristico in una scuola: arrestato un 17enne

In Bosnia, la polizia ha fermato e posto in stato di detenzione per un mese un ragazzo di 17 anni sospettato di tentato terrorismo per aver pianificato un attacco contro una scuola sul modello di quello avvenuto a Belgrado all'inizio dello scorso maggio con un bilancio di dieci morti e numerosi feriti.

Il minorenne aveva postato su TikTok il suo piano di attacco a una scuola di Trebinje, cittadina nel sud della Bosnia-Erzegovina, appartenente alla Republika Srpska, l'entità del Paese a maggioranza serba. Aveva indicato ogni particolare dell'azione eversiva, con schizzi che mostravano gli ingressi dell'istituto, il cortile, i corridoi, le scale e persino il numero delle vittime nelle diverse stanze - in totale 12 morti e 23 feriti.