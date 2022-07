Borrell: "Ue condanna riprovevole attacco russo a Odessa"

"L'Ue condanna fermamente l'attacco missilistico russo al porto di Odesa".

Lo scrive in un tweet l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, spiegando che "colpire un obiettivo cruciale per l'esportazione di grano un giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali".