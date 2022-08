Borrell: difficile che tutta la Ue appoggi lo stop ai visti turistici russi

E' improbabile che i ministri degli Esteri dell'Unione europea appoggino all'unanimità il divieto di rilascio dei visti turistici russi quando si riuniranno per discutere la questione questa settimana.

Lo ha detto il rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in un'intervista rilasciata all'emittente tv austriaca Orf. Borrell ha inoltre ribadito di essere contrario al divieto di rilascio dei visti turistici per tutti i russi, ma di essere favorevole a un processo più selettivo.