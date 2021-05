Boris Johnson si è sposato in gran segreto con la compagna Carrie Symonds

Boris Johnson, 56 anni, e Carrie Symonds, 33, sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata in estrema segretezza nella cattedrale di Westminster. No comment da Downing Street. I media britannici dicono che la coppia si sarebbe scambiata i voti di fronte a un piccolo gruppo di amici intimi e familiari. Per il premier britannico si tratta del terzo matrimonio.