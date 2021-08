Boris Johnson sarà padre per la sesta volta: in arrivo un altro bebè

IPA

La neo-sposa del Primo ministro britannico Boris Johnson, Carrie Symonds, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, che il premier padre per la sesta volta. Il lieto evento è atteso entro Natale, ha annunciato la First Lady, affidando ad un post su Instagram la lieta notizia e spiegando di essere particolarmente in ansia poiché all'inizio dell'anno ha avuto un aborto spontaneo che "le ha spezzato il cuore".