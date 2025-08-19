Non solo Boranga: dall'Egitto all'Uruguay, i calciatori che non vogliono andare in pensione

obert Nel 2017, mentre il più giovane Andriy Shevchenko allenava proprio la sua Ucraina, dopo aver attaccato le scarpette al chiodo ormai da almeno un lustro, Robert Carmona si trasferiva dall'altra parte del mondo per giocare nella terza serie piemontese. Classe 1962, il centrocampista uruguaiano si distinse tra le fila dell'Audax Orione, ultima tappa di una carriera che forse ancora non è finita. Dopo oltre duemila partite giocate e più di trenta maglie cambiate, Carmona non è infatti ancora stanco. La sua barba lunga e la sua chioma fluente e argentata lo fanno assomigliare a un sopravvissuto di un altro calcio: se Canniggia era "il figlio del vento" Carmona può fregiarsi forse del titolo di "nonno dello scirocco". "Il mio segreto? Non posso dare una risposta. Ci sono diversi fattori: una buona alimentazione, la disciplina nell'allenamento, l'evitare l'alcol e la droga. E poi nonostante abbia avuto una vita difficile fin dall'infanzia ho sempre mantenuto un atteggiamento molto positivo", ha detto al quotidiano spagnolo Marca qualche anno fa. Il calcio ha davvero salvato la vita di Carmona, che aveva promesso sul letto di morte al padre che sarebbe scappato dal contesto difficile in cui era cresciuto attraverso il pallone. Il suo debutto professionistico si perde addirittura negli anni Settanta quando era appena un adolescente.La sua vita, dentro e fuori dal campo, è andata avanti per tappe, tra continui stop and go.