Finta bomba fuori dall'ambasciata Usa a Londra, incriminato 43enne

Un 43enne, Daniel Parmenter, è stato incriminato dalla giustizia inglese con l'accusa di aver piazzato venerdì scorso un finto ordigno esplosivo fuori dall'ambasciata Usa a Londra, che aveva scatenato un'allerta sicurezza, con l'intervento degli artificieri impegnati nel far esplodere il pacco sospetto. L'allarme era avvenuto in una giornata di tensione per la polizia inglese, impegnata anche in un'altra allerta all'aeroporto di Gatwick, per un oggetto sospetto trovato in un bagaglio, che era rientrata ma aveva causato molti disagi per i viaggiatori. Parmenter è stato posto sotto custodia cautelare e dovrà comparire alla corte penale della Old Bailey il 23 dicembre.