Bolsonaro di nuovo in sala operatoria per crisi di singhiozzo persistente

Jair Bolsonaro è stato nuovamente portato in sala operatoria a causa del ripresentarsi di una crisi di singhiozzo che non ha mostrato segnali di miglioramento nel corso della giornata. L'ex presidente del Brasile, in carica tra il 2019 e il 2022, è ricoverato in un ospedale privato di Brasilia, dove è seguito dall'équipe medica e assistito dalla moglie Michelle Bolsonaro. A rendere noto il nuovo intervento è stata proprio l'ex first lady, che ha parlato di una "crisi persistente" e ha spiegato che i medici hanno deciso di procedere con un ulteriore rafforzamento del blocco del nervo frenico. La procedura viene utilizzata nei casi di singhiozzo prolungato e prevede l'iniezione di un anestetico per interrompere gli spasmi muscolari responsabili del disturbo.