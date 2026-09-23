Maxi operazione contro traffico di migranti irregolari in 4 Paesi Ue, arresti e perquisizioni a Bologna
Operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna: scattano arresti e perquisizioni anche nel capoluogo emiliano
© Ansa
Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti. Instradandoli, in particolare, verso il Regno Unito.
I Paesi coinvolti
L'operazione, supportata da Europol, è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e ovviamente Gran Bretagna. A Bologna, in particolare, le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni.