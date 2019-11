Bolivia, Usa alzano allerta: via famiglie dipendenti da Paese

Il Dipartimento di Stato americano alza l'allerta per i viaggi in Bolivia a "livello 4", ovvero non viaggiare, e ordina alle famiglie dei dipendenti governativi di lasciare il Paese sudamericano in seguito alle tensioni. Intanto, dopo le dimissioni di Evo Morales, la senatrice boliviana dell'opposizione Jeanine Anez si è autoproclamata presidente ad interim. L'ex capo di Stato ha definito la nomina "il golpe più subdolo e nefasto della storia".