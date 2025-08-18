Bolivia, preso a sassate il candidato presidente Rodriguez

In Bolivia si sono chiusi i seggi per le elezioni presidenziali ed è iniziato il conteggio delle schede. Intanto un gruppo di elettori ha preso a sassate e fischiato uno dei candidati alla presidenza in Bolivia, il presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, che ha votato nella roccaforte politica e sindacale dell'ex presidente Evo Morales, dove è considerato un "traditore" per essersi allontanato dal leader e per essersi candidato alle elezioni generali. Quando il parlamentare si è fermato a parlare con i giornalisti che stavano seguendo le elezioni, alcune persone presenti al seggio ha iniziato a lanciargli pietre.