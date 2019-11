Bolivia, presidente ad interim Anez: "Morales se torna dovrà essere processato" 

Jeanine Anez, presidente boliviana ad interim, ha avvertito che se Evo Morales dovesse tornare nel Paese, dovrà "rispondere alla giustizia" per irregolarità nel voto e corruzione. "E' stato commesso un reato elettorale e ci sono anche molte accuse di corruzione all'interno del suo esecutivo", ha spiegato la Anez. L'ex presidente Morales è al momento rifugiato in Messico dopo essersi dimesso in seguito alle pressioni dell'Esercito.