Bolivia, mandato d'arresto per l'ex presidente Evo Morales

La Procura del dipartimento di Tarija, nel sud della Bolivia, ha accusato l'ex presidente Evo Morales e Idelsa Pozo Saavedra, la madre della presunta vittima, per il reato di tratta aggravata di esseri umani dopo che entrambi non si sono presentati a rendere la propria testimonianza nei termini stabiliti dalla legge. Morales è accusato di aver avuto una relazione con una quindicenne insieme alla quale avrebbe anche concepito un figlio nel 2016. La procuratrice Sandra Gutiérrez ha confermato l'accusa davanti al Tribunale cautelare della Corte Dipartimentale di Giustizia: "oggi è stata presentata l'accusa formale per il reato di tratta di esseri umani ed è stato emesso un mandato d'arresto nei confronti di queste due persone perché non hanno ottemperato alla legge, non presentandosi in aula", ha dichiarato Gutiérrez.